Грузинская царица отсудила у царя половины двух машин

Тбилгорсуд частично удовлетворил иск Анны Багратиони-Грузинской к бывшему мужу Давиду Багратиони-Мухранели и признал законными ее требования на половины двух автомобилей из трех, совместно приобретенных во время брака этих представителей царской семьи Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Брак Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели, заключенный в 2009-м, распался в 2013 году. Сейчас они оспаривают в судах как право именоваться настоящими царями и царицами, так и делят собственность.

Царица получила право на половины автомобилей Porsche Cayenne и Mercedes GL. АвтомобильBMW X5 сохранен полностью за царем, сообщает грузинское агентство «Прайм-тайм».

Грузия утеряла царскую династию Багратиони в 1801 году, после того, как император Александр I издал манифест о присоединении Грузии к России.

Династия Багратионов ведет свой отсчет с 1008 года, от царя Баграта III. В 19 веке представители грузинской царской семьи были насильственно вывезены в Россию. В 1841 году российское правительство официально признало их «членами бывшего царского дома Грузии». Кроме России многие наследники фамилии жили в Испании и других странах Европы. Периодически в Грузии обсуждают идею конституционной монархии, однако этот неудачный брак сильно ударил по сторонникам монархии.