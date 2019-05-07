Руководство московской школы оправдалось за акцию у памятника Тухачевскому в честь 9 мая

В понедельник ученики московской школы №138 провели памятную акцию в честь Дня Победы, возложив цветы к памятнику маршалу Тухачевскому; руководство школы объяснило это близостью памятника к учебному заведению.

Публикация была размещена в аккаунте школы в Facebook и сопровождалась хештегами «9мая» и «Победа», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Акция приурочена к 9 мая. Это был ближайший памятник территориально, и они решили возложить цветы Тухачевскому. Давайте расценивать это как дань уважения военачальнику. Произошла некорректная формулировка со стороны классного руководителя. Дети, живущие в этом микрорайоне, обязаны знать людей, в честь которых названа улица и установлен памятник, это самое главное, однозначно», – оправдалось руководство школы.

Хештеги из публикации были удалены после того, как возмущенные пользователи написали, что Тухачевский не принимал участие в Великой Отечественной войне, поскольку был расстрелян еще в 1937 году. Позже объясниться попытались и учителя, написав в соцсети, что «в эти дни мы говорим не только о подвиге советских солдат в годы ВОВ, мы вспоминаем о героях всех военных действий, погибших во имя Отечества».