Лавров заявил о достигнутом прогрессе на переговорах с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что разговор с госсекретарем США Майком Помпео стал продолжением дискуссии президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Сделан очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами России и США в телефонном разговоре пару дней назад, отметил Лавров, передает РИА «Новости».

«Мы старались концентрироваться на реальной политике. И нам это удалось», – подчеркнул Лавров.

Глава российского МИДа рассказал, что с Помпео были рассмотрены вопросы стратегической стабильности. Он также допустил возможность встречи Путина с Трампом.

«Уверен, что такая возможность представится, но вам о ней сообщат из Кремля», – сказал министр.

Лавров и Помпео провели встречу в финском Рованиеми в рамках министерского совещания арктического совета. Основной темой диалога стал венесуэльский вопрос.

Лавров и Помпео регулярно проводят телефонные переговоры, а их последняя личная встреча прошла летом 2018 года в Хельсинки во время саммита России и США.

Ранее полуторачасовой телефонный разговор провели Путин и Трамп. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Венесуэле и Сирии.