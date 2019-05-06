Гонконг разрешил поставки мяса из России

Гонконг разрешил российским компаниям поставки свинины, говядины, а также субпродуктов на свой рынок, сообщили в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзором получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности органа Гонконга (Сentre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department), содержащее решение о возможности начала поставок свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России в Гонконг», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным представителей Россельхознадзора, право на поставки получили три российских предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов и 23 компании, занимающиеся производством свинины и свиных субпродуктов, передает РИА «Новости».

«Указанная продукция может начать поставляться в Гонконг незамедлительно в сопровождении согласованных между Россельхознадзором и компетентным органом Гонконга ветеринарных сертификатов», – добавили в российском ведомстве.

В 2016 году на Украине в 25 раз сократился экспорт свинины, при этом Гонконг являлся одним из трех основных направлений, куда отправлялась продукция. Туда поставлялось 25% свинины, опережала его лишь Армения.