Проведение «Бессмертного полка» в Тбилиси могут запретить

Акция «Бессмертный полк» в Тбилиси должна впервые состояться 9 мая, однако шествие может быть запрещено из-за советской символики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«9 мая пророссийские организации в Тбилиси на одной из центральных городских магистралей – проспекте Ильи Чавчавадзе – намерены провести российский пропагандистский марш «Бессмертный полк», который в реальности является серьезным идеологическим оружием путинской России», – сообщила тбилисская газета «Резонанси».

В прошлом году такие марши в Батуми и Гори ознаменовались скандалами и стычками с оппонентами, так как в Грузии запрещена советская символика.

Организаторы акции намерены пронести не только портреты своих предков – участников Великой Отечественной войны, но и Мелитона Кантария и Михаила Егорова, которые водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Разрешения мэрии пока нет.

Традиционно 9 мая отмечают в Грузии в парке Победы в районе Ваке, где руководители страны чествуют ветеранов. Из Грузии на фронты Великой Отечественной войны призвали 700 тыс. человек, более половины не вернулись домой. В процентном отношении Грузия понесла самые большие потери среди республик бывшего СССР.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Заза Папуашвили заявил газете, что нужно обязательно проявлять заботу о ветеранах.

«Но если акции переходят в пропаганду, если нарушается закон, то это неправильно», – считает он, подчеркивая, что необходимо сфокусироваться именно на внимании к оставшимся ветеранам.

Издание отмечает, что ряд экспертов предлагает провести «контрмарш», вынеся на него фотографии почти 80 тыс. грузин, которые стали жертвами репрессий 30-х годов прошлого века.