Квартиру заместителя префекта Москвы обокрали на 1,5 млн рублей

Неизвестные проникли в квартиру заместителя префекта Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы Юрия Беседина и похитили у него имущество на сумму более 1,5 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные накануне вечером поникли в квартиру Беседина на Боровском шоссе и украли наличные деньги, семь часов элитных марок, три шубы, а также кошелек, сумку и шарф Louis Vuitton. Потерпевший обратился в полицию», – передает его слова ТАСС.

Ранее Беседин был заместителем главы ГУ МЧС по Москве, сейчас занимает должность заместителя префекта ЮВАО.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт кражи из квартиры на Боровском шоссе. Личных данных потерпевшего не уточнили, однако заявили, что в ходе беседы с правоохранителями он представился неработающим.

«4 мая, в 19.26, в полицию обратился безработный 1963 года рождения и заявил, что его квартиру по адресу: Боровское шоссе, 19, обокрали. Похищены 400 тыс. рублей, три шубы, семь наручных часов различных марок, а также кожаная сумка, кошелек и шарф Louis Vuitton. Материальный ущерб составил около 1,57 млн рублей», – сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).