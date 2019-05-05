Министр обороны Украины «удивился» словам Коломойского о гражданской войне

Министра обороны Украины Степан Полторак заявил, что слова украинского олигарха Игоря Коломойского о гражданской войне в Донбассе якобы вызвали у него удивление.

По словам Полторака, он не ожидал таких слов от бизнесмена, который «очень много помогал» вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости».

«Я, честно говоря, был удивлен, потому что думал, что на Украине нет ни одного человека, который бы так думал. Я рассчитывал на то, что украинцы все понимают, кто именно воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске, знают и в большинстве стран мира» – сказал Полторак в интервью телеканалу «Прямой».

«Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация в 2014 году осуществила агрессию против Украины. И сегодня мы защищаемся от агрессора», – заявил Полторак.

Напомним, в четверг украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в Донбассе продолжается «внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война».

Отметим, в Киеве отказываются признавать, что в Донбассе продолжается внутриукраинский конфликт, и делают вид, что воюют не с собственными гражданами, а с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, является гарантом урегулирования украинского кризиса, а не стороной конфликта.

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