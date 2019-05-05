Спецназ Афганистана уничтожил одного из главарей ИГ

Отряд сил спецназначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей экстремистов, отвечавшего за деятельность террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) в Центральной Азии, сообщило МВД республики.

По данным «Хаама пресс», боевик, известный под именем Муфти Узбек, был уничтожен силами безопасности Афганистана близ селения Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан, передает ТАСС.

По сообщению МВД Афганистана, «экстремист был ответственным за деятельность (запрещенной в России террористической группировки) ИГ* в северных частях Афганистана, главным образом отвечал за планирование и организацию террористических атак», а также ведал «вопросами оснащения и финансирования» террористов в Центральной Азии.

В операции спецслужб близ Дахана-э-Гори были ликвидированы еще трое радикалов, входивших в отряды боевиков (запрещенной в России террористической группировки) ИГ в Афганистане.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российское ведомство повышает боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии, чтобы предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана.