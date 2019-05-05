Спецназ Афганистана уничтожил одного из главарей ИГ

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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
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Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
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Как понять Пасху

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эту неделю христиане называют Светлой. Когда, как не сейчас, попробовать понять, что именно празднуют сотни миллионов людей на всей планете уже почти две тысячи лет. Само понимание уже бесконечно обогатит вас. Подробности...
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            Спецназ Афганистана уничтожил одного из главарей ИГ

            5 мая 2019, 02:57

            Текст: Антон Никитин

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            Отряд сил спецназначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей экстремистов, отвечавшего за деятельность террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) в Центральной Азии, сообщило МВД республики.

            По данным «Хаама пресс», боевик, известный под именем Муфти Узбек, был уничтожен силами безопасности Афганистана близ селения Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан, передает ТАСС.

            По сообщению МВД Афганистана, «экстремист был ответственным за деятельность (запрещенной в России террористической группировки) ИГ* в северных частях Афганистана, главным образом отвечал за планирование и организацию террористических атак», а также ведал «вопросами оснащения и финансирования» террористов в Центральной Азии.

            В операции спецслужб близ Дахана-э-Гори были ликвидированы еще трое радикалов, входивших в отряды боевиков (запрещенной в России террористической группировки) ИГ в Афганистане.

            Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российское ведомство повышает боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии, чтобы предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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