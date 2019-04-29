Минобороны повысило боеготовность российских баз в Таджикистане и Киргизии

Минобороны России повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, чтобы предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников в Центральной Азии, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, укрепляем их потенциал реагирования на кризисные ситуации», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, Минобороны оказывает помощь партнерам в регионе в модернизации вооруженных сил и повышении их боевых возможностей. «Прежде всего, это касается оснащения вооружением и военной техникой, обучения кадров и боевой подготовки войск. Только сегодня в торжественной обстановке передали вооруженным силам Киргизии вертолеты Ми-8МТ и боевые машины БРДМ-2М», – сказал Шойгу.

Министр также отметил, что в сентябре на полигоне Донгуз (Оренбургская область) планируется провести учения «Центр-2019», направленное на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран ШОС.

Кроме того, сказал он, отработку некоторых практических действий войск предлагается провести на полигонах партнёров по ШОС. «Ожидаем окончательных решений по степени участия в данном учении. При его подготовке будет учтен опыт антитеррористической операции в Сирии. Считаем, что знание тактических приёмов террористов позволит повысить эффективность механизмов реагирования», – сказал Шойгу.

Министр также предложил – с учетом председательства России в ШОС в 2020 году – провести очередные антитеррористические командно-штабные учения «Мирная миссия – 2020» на российской территории.