По Израилю из сектора Газа выпустили 150 ракет

Радикалы из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили по Израилю не менее 150 ракет, система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила десятки из них, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Как сообщила медицинская служба «Маген Давид адом», в результате ракетного обстрела тяжелые ранения получила 50-летняя израильтянка, передает ТАСС.

Ранее в субботу израильские танки и авиация начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства.