Трампа и Болтона заподозрили в попытке сорвать продление СНВ-3

Разговорами о новых соглашениях по ограничению ядерного оружия глава американского государства Дональд Трамп пытается отвлечь внимание от вопроса продления СНВ-3, считает эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал.

Вулфстал видит в этом попытку советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона «похоронить» очередное международное соглашение, как он уже не раз делал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense One.

Эксперт пишет, что Болтон является ярым противником контроля над вооружениями, а для самого Трампа СНВ-3 – это наследие его предшественника Барака Обамы, и действующий президент США хочет от этого наследия избавиться. Как считает Вулфстал, и Трамп, и Болтон «были бы более чем рады избавиться от СНВ».

По мнению эксперта, Трампу придется нелегко во время переговоров из-за сложившейся репутации и международной обстановки, а также из-за усиления России, которая вряд ли захочет просто так отказаться от новых вооружений. Причем без СНВ-3 Россия сможет совершенствовать свое оружие еще быстрее, заявил эксперт.

Вулфстал считает, что стремление Трампа заключать новые соглашения заслуживает внимания, но не стоит обманываться – эти усилия не важнее «продления существующего соглашения, которое находится под угрозой» и которое является последним барьером, сдерживающим полномасштабную ядерную гонку.

Напомним, Трамп рассказал о планируемой «ядерной сделке» России, Китая и США.

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