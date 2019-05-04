Трампа и Болтона заподозрили в попытке сорвать продление СНВ-3

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НОВОСТЬ ЧАСА:Boeing со 136 пассажирами свалился в реку в США
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС
Мог ли Советский Союз выбирать президента США
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба
Тюмень спасли от боевиков
Уважаемый чешский суд публично обгадился
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
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Как понять Пасху
Сергей Худиев, публицист, богослов
Эту неделю христиане называют Светлой. Когда, как не сейчас, попробовать понять, что именно празднуют сотни миллионов людей на всей планете уже почти две тысячи лет. Само понимание уже бесконечно обогатит вас. Подробности...
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Помни Одессу
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я все думаю – почему Одесса? Почему людей так затронула именно Одесса? Ведь мы много пережили на своем веку. Просто мы столкнулись с тем, с чем сталкиваться еще не приходилось: мы столкнулись с сатаной, который внутри нас. Подробности...
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Чем удивляет Ким Чен Ын
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Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
Японский император впервые отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсиюПодробности...
Умерла Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустымПодробности...
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