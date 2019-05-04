Трампу не понравились разговоры о вторжении в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп сомневается, что разведка страны предоставляет надежную информацию о ситуации в Венесуэле, сообщают СМИ.

По данным источников CNN, Трамп призывает быть «осторожнее» и «выражает недовольство» открытыми заявлениями членов своей администрации о возможном вторжении в Венесуэлу.

С такими заявлениями выступали глава Госдепа Майкл Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

Трамп «задает вопросы о надежности разведывательной информации США». Утверждалось, будто высшее руководство Венесуэлы готово поддержать оппозицию, но после того, как военные сохранили верность венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, Трамп «стало более скептически» настроен.

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Трамп настойчиво задает вопросы о том, насколько «надежна» информация, поступающая от самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, а также верна ли интерпретация данных. Кроме того, Трамп интересуется, хорошо ли продумал Гуайдо план прихода к власти в стране.

Напомним, Гуайдо в пятницу не исключил иностранного военного вмешательства для свержения Мадуро. Перед этим Помпео заявлял, что Вашингтон, если потребуется, может начать в Венесуэле военную операцию.

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