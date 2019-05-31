В МИД отреагировали на пропажу серверов в администрации украинского президента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пропажу серверов и мониторов в ситуационной комнате администрации президента Украины Петра Порошенко.

Захарова напомнила, что, по словам пресс-секретаря Порошенко технику для комнаты президент покупал на свои средства, а конфиденциальной информации на ней не хранилось.

«Что же это за «ситуации» такие, для которых нужна была целая комната, ее напичкали техникой, арендованной на личные сбережения олигарха Порошенко, а потом в связи с отсутствием «секретности» обратно отдали арендатору?», – задалась Захарова вопросом в своем Facebook.

Она также поинтересовалась, почему никаких вопросов по поводу этой комнаты не возникало у СБУ. «Понимаю, что главная задача этого чудесного органа охранять безопасность Украины от посягательств российских артистов, но не настолько же все запущено», – прокомментировала дипломат.

Захарова напомнила пример Хиллари Клинтон, которая «за использование личной почты в неличных целях поплатилась карьерой».

«А тут Порошенко за «свои деньги» арендовал железо у частной конторы, притащил в администрацию президента Украины, а потом все свинтил, как будто это перегоревшая лампочка», – отметила представитель МИД.

Захарова также удивилась, как в администрацию президента смогли пронести и установить технику без инвентарных номеров и проверки, а потом так же демонтировать и вынести. «Загадка покруче Розеттского камня», – констатировала она.

«Еще раз повторю: это было при президенте, который строил «новую Украину» и получал на это миллиарды. Не от России», – отметила представитель МИД.

Ранее над ситуацией с украденными серверами уже шутил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.