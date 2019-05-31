Названы победители конкурсов проектов по созданию комфортной городской среды

Стали известны победители конкурсов проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

По сравнению с 2018 годом география финалистов конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях значительно расширилась, в списке появились 20 новых субъектов, отмечается на сайте Минстроя.

За два года благодаря конкурсу будет реализовано 160 проектов в 63 регионах. Торжественная церемония награждения победителей конкурса этого года состоялась 31 мая в Воронеже с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

«Этот конкурс – один из главных и ключевых в нашей стране. Два года назад по поручению президента мы начали заниматься комфортной городской средой в наших городах. Начиная этот масштабный проект, мы понимали, что он затрагивает в целом большие города и населенные пункты. Безусловно, малые города и исторические поселения должны были тоже иметь собственную программу поддержки и развития. Мы исходили из того, что конкурс должен дать толчок к развитию самобытности городов, раскрытию их потенциала, поднять их значимость и качество жизни», – отметил Мутко.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в работе над проектами, и выразил уверенность, что все проекты-победители будут успешно реализованы.

В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов страны. Из них 80 проектов-победителей из 46 субъектов страны получат финансирование из федерального бюджета от 40 до 85 млн рублей.

Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и были разработаны при активном участии жителей.

Процедура работы с конкурсными заявками была проведена в три этапа. На первом этапе эксперты провели техническую и квалификационную экспертизу проектов. Затем проекты оценила межведомственная рабочая группа, на основании чего был подготовлен и представлен итоговый отчет в федеральную комиссию конкурса, которая и назвала победителей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей.

В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

В 2019 году стратегическими партнерами Минстроя России в проведении конкурсной процедуры стали АО «ДОМ.РФ» и Московский Архитектурный институт.

Полный список муниципальных образований – победителей конкурса опубликован на сайте Минстроя.