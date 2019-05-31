Чиновницу из Югры лишили премии после призывов к жителям «поднять пятую точку»

Чиновница, работающая в администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова лишилась премии в полном объеме за некорректные комментарии на жалобы жителей.

Сотрудница администрации в обсуждениях во «ВКонтакте» на тему о временном закрытии переправы, связывающей местные поселки с другими населенными пунктами, заявила пожаловавшимся, что им нужно «поднять свою пятую точку» и сделать что-то самим, а мост по их приказу «строить не будут», передает РИА «Новости».

После этого Иванцова в соцсетях извинилась за свои высказывания перед жителями поселков и признала, что была «неоправданно резка». Она отметила, что в ее тоне беседы с жителями сыграла обида, поскольку специалисты проделали большой объем работы для обеспечения безопасности в период ледохода, из-за которого закрылись переправы.

Отмечается, что чиновница получила дисциплинарное взыскание и была лишена премии в полном объеме.

«Мое резкое высказывание стало реакцией на грубые слова в мой адрес. Осознаю, что как чиновница не должна была реагировать на такое», – заключила она.

Напомним, осенью 2018 года экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с представителями молодежных организаций заявила, что государство не просило родителей рожать детей и «ничего не должно» им.