Стало известно о новом расследовании по ЮКОСу

Генпрокуратура уже несколько лет ведет новое следствие в отношении Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу, согласно материалам дела Ходорковский получил контроль над нефтяной компанией, перечислив руководству 250 млн долларов, заявляют авторы расследования, вышедшего на телеканале НТВ.

«Несколько лет назад Генеральная прокуратура России начала новое масштабное расследование в отношении бывших владельцев ЮКОСа. Выяснились новые сенсационные обстоятельства», – говорится в документальном фильме НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского».

Так, по версии следователей, «на старте своего бизнеса Ходорковский вместе с сообщниками завладел нефтяной компанией в результате тщательно спланированной аферы». Таким образом, «почти все, чем сейчас владеет Ходорковский и бывшие его партнеры, нажито преступным путем», считают авторы расследования, передает РИА «Новости».

В свою очередь советник генпрокурора России Салават Каримов заявил, что Ходорковский в середине 90-х получил контроль над государственным ЮКОСом, в частном порядке перечислив его тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов. По его словам, деньги получили Сергей Муравленко – первый директор тогда еще государственного ЮКОСа, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

«Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась – уже рыночная стоимость – 2 миллиардам долларов. И он реально заплатил … несколько сот миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров ЮКОСа», – рассказал Каримов авторам журналистского расследования.

По данным НТВ, речь о 250 млн долларов. За это, полагает Генпрокуратура, руководители ЮКОСа пролоббировали в правительстве идею «сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора».

«По версии следствия, на тот момент президент госкомпании ЮКОС Сергей Муравленко уже договорился с олигархами, что единственным инвестором должен стать Михаил Ходорковский», – утверждают журналисты.

При этом, по словам авторов расследования, Ходорковский расплатился государственными же деньгами, хранившимися в банке «Менатеп». «По словам Гитаса Анилиониса (юриста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева), денежные средства, участвовавшие в конкурсах по покупке ЮКОСа, были позаимствованы у государства, которое в частном банке Ходорковского имело многочисленные счета», – рассказывается в документальном фильме.

В нем отмечается, что в «Менатепе» хранились деньги министерства финансов, Росвооружения (предшественник «Рособоронэкспорта»), Налоговой службы и других государственных структур. «При этом взятые оттуда миллионы обратно в банк не возвращались. Вот и весь секрет эффективных менеджеров ЮКОСа», – утверждают авторы расследования.

В ходе организованного государством инвестиционного конкурса в декабре 1995 года треть ЮКОСа (33% акций) продали «по бросовой цене» – за 9 млн долларов, рассказал Каримов. По его словам, на тендер команда Ходорковского выставила две подконтрольные структуры – это ЗАО «Лагуна» и ЗАО «Реагент». Победила «Лагуна», причем, по условиям конкурса, она тут же получила право на выкуп еще 45% акций.

«Это дикость была, потому что ты сперва докажи, что ты состоятельный, что ты не обманываешь… Нет, вводится особое положение, и «Лагуна» выигрывает еще 45% акций», – сказал советник генпрокурора.

Бывший совладелец ЮКОСа Алексей Голубович, участвовавший во множестве сделок в интересах ЮКОСа, в беседе с журналистами подтвердил, что тендер был «фикцией».

Сам Муравленко на вопрос телеканала, действительно ли он получил деньги от Ходорковского, назвал эти сведения «глупостью».

В каком статусе сейчас находится этот процесс по ЮКОСу – неясно. В сюжете журналисты употребляют фразу «третье уголовное дело по ЮКОСу», однако если оно возбуждено, то расследовать его должна не Генпрокуратура, на которую ссылаются на НТВ (таких полномочий у нее нет с 2007 года), а Следственный комитет.