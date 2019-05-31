Россияне высказались против необычных имен для детей

Около половины россиян (47%) высказали отрицательное отношение к выбору необычных имен для детей, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 47% отрицательно относятся к тому, что родители выбирают необычные имена своим детям, 41% нейтрально относится к такому выбору, передает РИА «Новости».

При этом только 11% позитивно оценивают подобный выбор родителей. Затруднился ответить на данный вопрос 1% респондентов.

Самыми необычными опрошенные назвали имена Добрыня, Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Злата, Люцифер, Мирослава, Платон, Россия, Октябрина.

Между тем, исследование показало, что 64% респондентов выбирали имя для своего ребенка, учитывая личные предпочтения; 27% – назвали в честь члена семьи; 7% – в честь святого.

В честь знаменитостей детей называют 4% россиян, в честь исторической персоны - 3%. Еще 2% руководствовались именем персонажа книги или фильма, также 1% респондентов назвал ребенка в свою честь.

Ранее ВЦИОМ подсчитал россиян, ведущих здоровый образ жизни.