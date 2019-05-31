Росатом раскрыл сроки запуска Белорусской АЭС

Из годового отчета «Атомэнергопрома», консолидирующего гражданские активы госкорпорации «Росатом», стали известны планируемые сроки запуска Белорусской АЭС, сооружающейся в республике по российскому дизайну.

«Первое включение в сеть энергоблока N 1 и начало физического пуска энергоблока N 2 Белорусской АЭС», – отмечается в отчете в перечне планов на 2019 год, передает ТАСС.

Физический пуск энергоблока означает начало загрузки ядерного топлива в реактор. Основная задача физического пуска – подтвердить, что вводимый в эксплуатацию энергоблок будет работать надежно и безопасно на проектных параметрах в течение всего срока эксплуатации. После этого начинается этап подготовки энергоблока к энергопуску и началу выработки электроэнергии.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островца Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован в 2019 году, второго – в 2020 году.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на низкий уровень потребления в республике электроэнергии, призвав расширить ее использование с учетом строительства БелАЭС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об «атомной ловушке», в которую угодила Белоруссия.

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