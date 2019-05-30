Украина предложила отказаться от «вредного» термина «миротворцы»

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал отказаться от использования в официальных документах термина «миротворцы ООН», так как этот термин, «придуманный» в России, якобы искажает суть деятельности Всемирной организации по поддержанию мира.

Он заявил, что в англоязычных документах ООН вместо «миротворцев» используется термин «peacekeepers», дословный перевод которого другой, передает УНИАН.

«По-английски речь идет не о том, чтобы «творить», а о том, чтобы «сохранять» или «поддерживать» мир. Именно о peacekeeping operations говорится и в названии профильного сайта ООН», – заявил он.

Он указывает, что аналоги английского термина используются в языках от французского до китайского, а российским пользуются только россияне, белорусы и украинцы.

«И один-единственный из официальных языков ООН – русский – называет этот вид деятельности «миротворческими операциями». Почувствовали разницу? Не поддерживать – а «создавать» мир, устанавливать его. А может, насаждать?» – пишет Кислица.

Он считает «типичным подходом Москвы к миротворчеству» операцию СССР в Афганистане, а также «гибридную оккупацию русскими Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии».

Кислица полагает, что Россия ставит целью «провести еще одну операцию по «насаждению мира» – на территории Украины», чтобы «легализовать свои войска в Донбассе».

«Сейчас я, как профильный заместитель министра иностранных дел, предлагаю в дальнейшем всем осторожнее относиться к упоминанию о «миротворцах». А в идеале – отказаться от этих упоминаний в официальных документах», – заключил он.

Между тем, Киев не вкладывал в миротворческую миссию ООН в Донбассе понимание «поддержания мира». Так, в сентябре на тот момент президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцы разоружат ополченцев ДНР и ЛНР.