Газпром рассматривает два варианта изменить решение Дании по «Северному потоку -2»

Компания Газпром прорабатывает возможность снижения негативного влияния позиции Дании на график строительства «Северного потока – 2», заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Алексей Мирошниченко.

«Газпром, включая проектную компанию, в настоящий момент осуществляет проработку тех возможных мер по снижению негативных воздействий ситуации вокруг Дании на общий график реализации проекта. При этом хочу отметить, что проектная компания 17 апреля подала апелляцию на решение Дании исследовать третий маршрут в дополнение к двум уже исследованным маршрутам. Поэтому мы ведем работу по двум направлениям», – передает его слова ТАСС.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что «Северный поток – 2» профинансирован на 4/5 от общего объема инвестиций. Если и произойдет изменение сроков запуска проекта, то крайне незначительно.

Перед этим появились сведения, что завершение строительства газопровода якобы может быть перенесено на вторую половину 2020 года в случае смены маршрута по требованию Дании.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных угрозах «Северному потоку – 2».