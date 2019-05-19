Миллер прокомментировал возможность отсрочки запуска «Северного потока – 2»

Проект строительства газопровода «Северный поток – 2» профинансирован на 4/5 от общего объема инвестиций, если сроки запуска проекта изменятся, то крайне незначительно, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

«И 4/5 всего объема капитальных затрат, которые требуются для строительства газопровода, уже профинансировано, но даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно», – передает его слова «Интерфакс».

Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток – 2» совершенно точно можно реализовать в срок – до конца 2019 года.

При этом появились сведения, что завершение строительства «Северного потока – 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года в случае смены маршрута по требованию Дании.