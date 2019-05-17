Оператор «Северного потока – 2» оценил возможность достроить газопровод вовремя

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» совершенно точно можно реализовать в срок, до конца текущего года, сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) Йенс Мюллер.

«Проект «Северный поток – 2» совершенно точно может быть выполнен вовремя. В настоящее время на рассмотрении Датского энергетического агентства уже находятся две заявки по «Северному потоку – 2», – сказал Мюллер, передает РИА «Новости».

Он отметил, что по обеим заявкам процесс одобрения, который включал консультации на уровне общественности и государственных экспертов на национальном и международном уровне показал, что все технические и экологические требования соблюдены и разрешение может быть выдано.

Однако, подчеркнул он, Nord Stream 2 AG была вынуждена решением ДЭА подать третью заявку на строительство трубопровода. Так, в решении датского регулятора отмечалось, что компания не получит ответа по уже рассмотренному ДЭА северо-западному маршруту проекта в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны, пока не подаст третью заявку. При этом Дания, поскольку северо-западный маршрут проходит в ИЭЗ, не имеет право запретить строительство газопровода, если он соответствует всем экологическим и техническим требованиям.

Ранее сообщалось, что завершение строительства «Северного потока – 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Дания остается единственным из пяти государств, которое пока не выдало разрешение на строительство газопровода в Балтийском море. Соответствующие разрешения дали Россия, Финляндия, Швеция и Германия.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки США разрушить договоренности и проекты с участием России, включая «Северный поток – 2», являются проявлением недобросовестной конкуренции.

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