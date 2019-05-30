На Украине собрались упразднить прапорщиков

Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому вводится новая шкала армейских и корабельных званий – отменяются звания «прапорщик» и «старший прапорщик», а вводятся другие.

За это решение проголосовал 231 из 334 депутатов, находившихся в Верховной раде. Первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что содержание законопроекта соответствует курсу на приведение ВСУ к совместимости с вооруженными силами стран НАТО, передает УНИАН.

«В законопроекте предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, отменяются воинские звания «прапорщик», «старший прапорщик» и вводятся новые звания», – сказала она.

По ее словам, добавлено будет, в частности, звание «штаб-сержант».

Целью законопроекта она назвала повышение роли сержантского и старшинского составов ВСУ в обучении и воспитании личного состава.

Напомним, ВСУ намереваются привести к стандартам НАТО. В том числе проводится перевооружение – так, в мае началась замена автоматов Калашникова на немецкие пистолеты-пулеметы MP5.