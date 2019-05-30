Путин поздравил с юбилеем космонавта Леонова

Президент Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Алексей Архипович! Сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем», – пишет президент.

Он отметил, что Леонов является выдающимся представителем отечественной и мировой космонавтики, который первым шагнул «в открытый, неизведанный Космос», вписал «яркие, легендарные страницы в летопись покорения Вселенной».

«Высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность избранному делу всегда помогали Вам успешно решать ответственные задачи, добиваться намеченных целей. И конечно, отмечу Вашу многогранную общественную, просветительскую, творческую деятельность», – добавил Путин.

Он пожелал юбиляру «бодрости духа, здоровья и благополучия».

Алексей Леонов – советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975).