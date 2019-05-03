Помпео счел Клинтон плохим госсекретарем

Нынешний госсекретарь Майкл Помпео раскритиковал работу Хиллари Клинтон на посту главы Госдепа.

Поводом для критики стали слова Клинтон, которая перефразировала известное высказывание главы американского государства Дональда Трампа. Она предложила Китаю добраться до налоговых деклараций Трампа.

«Пусть будет конкуренция великих держав», – приводит слова Клинтон ТАСС со ссылкой на MSNBC и Fox News.

Помпео заявил в ответ, что Клинтон на посту госсекретаря США должна была уделять внимание вопросам соперничества великих держав на мировой арене, а не «сознательно» закрывать глаза на этот вопрос.

Он заверил, что в отличие от Клинтон нынешняя администрация США «серьезно относится к этим проблемам», а заявления Клинтон, по словам Помпео, «идут вразрез с тем, что президент Трамп и его администрация предпринимают, чтобы обеспечить безопасность Америки».

По мнению действующего главы Госдепа, Америка «должна быть готова» и через 50 лет «оставаться ведущей мировой державой».