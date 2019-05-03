Российский сенатор ответил на предложение Киева об антисталинской акции

Член комитета Совета Федерации Сергей Цеков оценил слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложившего украинцам в качестве ответа акции «Бессмертный полк» выйти с портретами жертв сталинских репрессий.

«Совершенно странное предложение... У нас есть даты, которые посвящены массовым репрессиям... репрессированных гораздо больше, чем считает Климкин», – пояснил Циков в беседе с RT.

По мнению сенатора, 9 мая должно быть памятной датой для Украины.

«9 мая - это День Победы, день, в частности, когда на Украине наступили полный мир и согласие. Народу Украины есть чем гордиться. Подчеркивается неоценимый вклад народа Украины в победу, которая была одержана над немецко-фашистской Германией. Климкину надо либо молчать в этот день, либо говорить вещи, которые соответствуют реальным историческим событиям», – подвел итог Циков.

Напомним, Климкин предложил украинцам в качестве «ответа» на акцию «Бессмертный полк» выйти на улицы «с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий».