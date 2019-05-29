Умер актер из «Крестного отца»

Американский актер Кармине Кариди, известный поклонникам по фильмам «Крестный отец – 2» и «Миллионы Брюстера», скончался в возрасте 85 лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера.

Сообщается, что Кариди умер в больнице Лос-Анджелеса, не приходя в сознание. За несколько дней до этого его госпитализировали. При этом причина смерти не называется, передает ТАСС.

В «Крестном отце – 2» и «Крестном отце – 3» Кариди сыграл две разных роли. Во второй части он исполнил роль бандита Кармине Розато, а в третьей части – роль главы чикагской преступной группы Альберта Вольпе.

В 2004 году актера исключили из Американской академии киноискусств в связи с тем, что копии фильмов, которые ему отправили для рецензии и просмотра, оказались выложенными в интернете вопреки закону.

В течение своей 60-летней карьеры Кариди успел сняться в более 100 фильмах и сериалах.