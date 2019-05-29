Глава ВЦИОМ призвал журналистов улучшать культуру работы с опросами

Взгляд
29 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
Перейти а раздел…

Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...

О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...

Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Венгрия получила «чистую» нефть по «Дружбе»
            Появились сведения о гибели российского спецназовца после засады в СирииКосово мешает лечению российского дипломатаПродвижение армии Хафтара остановленоРоссийскую «базу по подготовке китов-шпионов» сняли со спутника
            США заявили о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытанияОнищенко рассказал, когда начнут выдавать больничные за «офисное выгорание»США накажут ЕС санкциями за обход американских санкций Стали известны первые маршруты поездов из Крыма
            Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57В России украли железнодорожный мостПчелы заблокировали границу Эстонии и РоссииВ канаве под Вологдой нашли древнего каменного идола

            Главная тема


            У российской космонавтики появились новые мегапроекты

            урегулирование на украине


            США разрешили Киеву не выполнять Минские соглашения

            демонстрация силы


            В США заявили об «акциях устрашения» российской авиации в Арктике

            громкая провокация


            Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

            Видео

            «хайли лайкли»


            Лавров оценил моду «все списывать на русских»

            военная агрессия


            Названа главная угроза Крымскому мосту от Украины

            взгляд на жизнь


            Познер назвал страны, которые идут «наиболее правильным путем»

            гражданская война


            Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов

            новый кризис


            Косово смогло поставить Сербию на колени

            реальный мир


            Сергей Мардан: Выйти из бункера единомыслия

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Левые наступают


            Дмитрий Дробницкий: «Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Глава ВЦИОМ призвал журналистов улучшать культуру работы с опросами

               29 мая 2019, 19:21
            Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
            Текст: Галина Кравченко

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Чем больше выводов можно сделать из опроса, тем лучше. Там, где одни видят проблему, другие – решение. Культура у нас еще низкая работы с социологическими данными», – заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Так он прокомментировал дискуссию вокруг итогов соцопроса, проведенного в Екатеринбурге по поводу строительства храма в парке.

            «И те, и другие не считают научные опросы общественного мнения чем-то, что решает и закрывает проблему, чем-то, к чему все апеллируют», – добавил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, имея в виду и екатеринбургских чиновников, и оппозицию. – И на базе чего делают выводы и интерпретируют».

            Обращаясь к журналистам, глава ВЦИОМ сказал: «Наша задача – не только моя, но и ваша, я ее вам делегирую – нести эту культуру в широкие бюрократические и протестные массы».

            Федоров выступил с таким призывом в среду в интервью радио «Эхо Москвы».

            Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос.

            Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга. 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после опроса ВЦИОМ строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............