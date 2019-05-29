Глава ВЦИОМ призвал журналистов улучшать культуру работы с опросами

«Чем больше выводов можно сделать из опроса, тем лучше. Там, где одни видят проблему, другие – решение. Культура у нас еще низкая работы с социологическими данными», – заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Так он прокомментировал дискуссию вокруг итогов соцопроса, проведенного в Екатеринбурге по поводу строительства храма в парке.

«И те, и другие не считают научные опросы общественного мнения чем-то, что решает и закрывает проблему, чем-то, к чему все апеллируют», – добавил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, имея в виду и екатеринбургских чиновников, и оппозицию. – И на базе чего делают выводы и интерпретируют».

Обращаясь к журналистам, глава ВЦИОМ сказал: «Наша задача – не только моя, но и ваша, я ее вам делегирую – нести эту культуру в широкие бюрократические и протестные массы».

Федоров выступил с таким призывом в среду в интервью радио «Эхо Москвы».

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга. 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после опроса ВЦИОМ строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.