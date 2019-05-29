Грузинский лари бьет исторические антирекорды

Грузинский лари, введенный в 1995 году, скатился к самым низким показателям в своей истории, побив минимум: 1 доллар стоит 2 лари 82 тетри, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«В обменных пунктах и в коммерческих банках – паника», – сообщает телекомпания «Рустави-2».

Эксперты прогнозируют продолжение падения лари как минимум до 2,85 по отношению к доллару.

Причину они видят в падении курса лиры – соседняя Турция является главным экономическим партнером Грузии.

Оппозиция говорит о том, что в падении лари виноваты правительство и национальный банк, которые не могут принять синхронизированные меры в помощь национальной валюте.

Бывший президент нацбанка, депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе заявил, что «абсолютно неверно ссылаться на внешние факторы, проблема внутри страны».

Ранее самые серьезные проблемы с национальной валютой отмечались в 2016 году, когда за один доллар давали 2,7 лари. Тогда власти объясняли это влиянием обрушившегося азербайджанского маната.

В прошлом году правительство Грузии предпринимало усилия по дедолларизации экономики, однако грузинский обыватель все равно больше доверяет американским деньгам. В Тбилиси и регионах уже растут цены на продукты и предметы первой необходимости.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 23 мая предположил, что обесценивание лари «краткосрочно», однако оно продолжается.

Он также считал, что причина падения лари состоит в проблемах экономики Турции. «В Грузии показатели экспорта на историческом максимуме, очень хорошие цифры от туризма, сокращается торговый дефицит. Все фундаментальные факторы устойчивы и имеют позитивные тенденции. Но, конечно, события в экономике Турции оказывают воздействие», – говорил глава правительства Грузии.