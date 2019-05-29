Саакашвили рассказал о предложениях Порошенко стать премьером Украины

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен быть очень осторожным при возращении в политику.

«Конечно, что-то будет, но чтобы что-то конкретно, чтобы я так с первых минут мог быть частью какого-то местного политического процесса ... Я буду очень осторожен, пока туда еще раз попаду в этот процесс», – цитирует Саакашвили сайт ТСН.

Также он рассказал, что бывший президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьер-министром страны, но тот отказался.

«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», – сказал Саакашвили.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил решение главы государства Владимира Зеленского вернуть гражданство Саакашвили.

Напомним, во вторник Зеленский вернул гражданство Саакашвили, после чего экс-президент Грузии назвал день своего возвращения на Украину.

Накануне президент России Владимир Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.