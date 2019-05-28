Суд в Самаре признал экстремистской организацию, лечившую тяжелобольных солнцем и чаем

Самарский областной суд по иску прокуратуры признал экстремистской религиозную группу «Алля-Аят», которая лечила тяжелобольных людей солнцем и чаем, в результате чего скончалось несколько человек.

Информация о том, что иск был удовлетворен, появилась на сайте областного суда Самарской области.

«Новая газета» пишет, что несколько тяжелобольных последователей группы отказались от помощи медиков после того, как присоединились к религиозной группе, и умерли. В прокуратуре в связи с этим признали «Алля-Аят» угрозой безопасности жителей всего региона.

Кроме того, на собраниях группы распространялись журналы «Звезда Селенной», которые были внесены в реестр экстремистских материалов в 2013 году.

Все болезни группа лечила при помощи прикладывания к больным участкам тела «Звезды Селенной», наблюдения за солнцем, а также чаем с солью и молоком.