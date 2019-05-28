На Украине объявили начало «эры бетонных дорог»

Украина в 2019 году начнет «эру» строительства бетонных дорог, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«С этого года начинается эра бетонных дорог. Первые десятки бетонных дорог будут уложены именно в 2019 году, первые десятки качественных асфальтовых дорог были уложены в 2015 году. В прошлом году мы построили около 4 тыс. км асфальтобетона. Я хочу, чтобы через три года тысячи километров строились из бетона», – заявил Омелян, сообщает УНН.

Глава ведомства отметил, что на данный момент из бетона строят взлетно-посадочную полосу в одесском аэропорту, также подобные дороги планируется построить к крупным инфраструктурным объектам.

Министр добавил, что необходим тщательный контроль за качеством строительства дорог, поскольку в случае, если не будет соблюдена технология производства, то целая отрасль будет «похоронена».

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