Строительные леса обрушились в Ленобласти, есть пострадавшие

В Ленинградской области обрушились строительные леса на площади 350 кв. метров, в результате пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Строительные леса обрушились на гоночной трассе строящегося автодрома «Игора-драйв» в Приозерском районе Ленинградской области.

В настоящее время из-под завалов извлечены семь человек. Как сообщил РИА «Новости» представитель регионального правительства пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Также он отметил, что четверых человек доставляют в Ленинградскую областную клиническую больницу, трое направляются в медицинское учреждение Всеволожска.

«К месту направлен вертолет санавиации», – отметил представитель правительства Ленинградской области.

По информации ТАСС, все пострадавшие являются гражданами Таджикистана.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент разбор завалов продолжается. Под завалами спасатели людей не наблюдают.