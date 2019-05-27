Тюменских подростков предложили не пускать на концерт рэпера Face

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился к прокурору Тюмени и начальнику УМВД по городу с просьбой не допускать подростков на концерт рэпера Face.

«Прошу вас принять меры по установлению возрастного ограничения посещения вышеуказанного мероприятия 18+, а также к недопущению возможности нарушения установленного ограничения организаторами концерта», – сказано в заявлении Степанова, передает РИА «Новости».

Также уточняется, что письмо детского омбудсмена является ответом на обращение родительского комитета.

Степанов в обращении указал и причины своего требования: «Считаю, что тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы».

Он также отметил, что тексты содержат «призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию, а также скрытая пропаганда возможности молодого поколения употреблять наркотические средства».

О результатах рассмотрения обращения уполномоченный по правам ребенка просит проинформировать его до 28 мая, сам концерт назначен на 1 июня.

Ранее власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона». Сообщалось, что в ближайшее время концерты коллектива в Москве могут быть запрещены.

Напомним, в России уже были отменены несколько концертов популярных у молодежи исполнителей. С проблемой столкнулись такие артисты, как Элджей, Монеточка, Хаски, Jah Khalib, Feduk, ATL, IC3PEAK и некоторые другие. Так, в сентябре в связи с выявленными прокуратурой нарушениями в Нижнем Новгороде отменили пять выступлений.

Однако в МВД заявили, что не давали региональным подразделениям указаний относительно отмены выступлений.