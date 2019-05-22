Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»

В муниципалитеты Москвы поступило требование информировать о вреде творчества группы «Френдзона»; в ближайшее время планируется запретить концерты коллектива в Москве.

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.

Департамент ссылается на информацию о «нецелесообразности творчества» группы, полученную от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. В письме сказано, что тексты и клипы «Френдзоны» могут причинить вред развитию детей, так как побуждают к действиям, угрожающим их жизни и здоровью, а также носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

К тому же сообщается, что «компетентные органы» могут запретить концерты группы в Москве, а песни и клипы, «содержащие вышеупомянутую информацию», будут изъяты из общего доступа.

Однако Татьяна Потяева уточнила, что не просила запретить концерты группы «Френдзона». «Я обращалась [в дептруда] в связи с тем, что получила коллективное обращение родителей детей, которые были на концерте группы. Я просила проверить, изучить и прислать мне информацию, что это за представление такое». По словам уполномоченного, она еще не получила ответа на свое обращение, поэтому направила в департамент обращение родителей «и попросила дать их пояснение по каждой из позиций, которые там были указаны», – прокомментировала омбудсмен.

У группы «Френдзона» почти 450 тыс. подписчиков во «ВКонтакте». Музыканты позиционируют себя как «школьный поп-панк-коллектив», у участников коллектива есть вымышленные биографии, а их реальные личности неизвестны.

Ранее в России были отменены несколько концертов популярных у молодежи исполнителей. С проблемой столкнулись такие артисты, как Элджей, Монеточка, Хаски, Jah Khalib, Feduk, ATL, IC3PEAK и некоторые другие. Так, в сентябре в связи с выявленными прокуратурой нарушениями в Нижнем Новгороде отменили пять выступлений.

Однако в МВД заявили, что не давали региональным подразделениям указаний относительно отмены выступлений.