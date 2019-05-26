Пассажирский самолет аварийно приземлился в Пулково

Самолет Airbus A330, совершавший рейс из Пекина в Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку из-за сигнала об отказе двигателя, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы».

«При подходе на посадку в аэропорт «Пулково» экипаж рейса Пекин – Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей», – цитирует РИА «Новости» сообщение компании.

На место прибыла аварийно-спасательная команда. Самолет сел благополучно и встал на место стоянки. Пассажиров доставили в терминал «в штатном порядке».

В управляющей компании также отметили, что инцидент не оказал влияния на другие рейсы.

В среду самолет казахстанской авиакомпании «Эйр Астана», направлявшийся из Нур-Султана в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем.