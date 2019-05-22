Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

Самолет казахстанской авиакомпании «Эйр Астана», направлявшийся из Нур-Султана в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем.

«21 мая самолет авиакомпании «Эйр Астана», выполнявший рейс КС 873 из Нур-Султана в Москву, вернулся в аэропорт вылета в 21:56 (18:56 мск) по технической причине. В процессе набора высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя №1. Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых», – сообщили в пресс-службе авиакомпании РИА «Новости».

Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. «Посадка самолета прошла в штатном режиме. Всем пассажирам было предоставлено питание и проживание, в том числе и пассажирам, ожидавшим рейса в аэропорту Шереметьево», – добавили в пресс-службе.

На борту самолета находились 125 пассажиров и восемь членов экипажа.

Уточняется, что пассажиры отмененного рейса вылетели из Нур-Султана в Москву сегодня регулярным рейсом КС 893 в 8:05 (5:05 мск). На борту, вернувшемся в аэропорт, работает технический персонал авиакомпании, осуществляя поиск неисправности.

Ранее авиакомпания «Эйр Астана» прокомментировала аварийную посадку рейса КС873 в Шереметьево, который «задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом».

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