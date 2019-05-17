«Эйр Астана» прокомментировала рейс в Шереметьево «с отложенным дефектом»

Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» прокомментировала сообщения СМИ об аварийной посадке рейса КС873 в Шереметьево, который, по сообщению авиаперевозчика, «задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом».

В компании подчеркнули, что появившаяся в ряде российских и казахстанских СМИ информация об аварийной посадке самолета «Эйр Астаны» в аэропорту Шереметьево, недостоверна, передает ТАСС.

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«Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала», – сообщили в пресс-службе «Эйр Астаны».

«Самолет авиакомпании, который должен был вылететь рейсом КС873 по направлению Нур-Султан – Москва 16 мая, задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета», – сообщили в пресс-службе компании.

Отмечено, что перед посадкой с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути.

Накануне появились сообщения, что в Шереметьево приземлился Airbus-A320 с отказавшим двигателем.

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