В Шереметьево приземлился Airbus-A320 с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus-A320 авиакомпании Air Astana (рейс Астана-Москва), на борту которого сработал датчик отказа реверса двигателя.

«На борту сработал датчик отказа реверса двигателя», – сообщил Telegram-канал «112».

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В сообщении также говорится, что самолет благополучно приземлился, на борту находилось 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 37 спаслись. Основной версией назывались действия пилотов, которые приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости. Также было допущено еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

При этом полеты SSJ-100 не приостанавливались, Министерство промышленности и торговли не собирается сокращать их производство.

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