Матчи чемпионата России по футболу посетило рекордное число болельщиков

Чемпионат России по футболу в завершившемся сезоне на стадионах посмотрело более 4 млн человек, что является рекордом, сообщили в пресс-службе турнира.

Рекорд был обновлен 28 апреля в матче 26-го тура между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями советов» (4:2), передает ТАСС.

К этому времени на матчах побывало почти 3,45 млн болельщиков.

В прошлом сезоне матчи национального чемпионата посетило 3,35 млн человек.

Напомним, в воскресенье прошел последний 30-й тур чемпионата России по футболу, в котором определились участники групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.