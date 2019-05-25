Самолет Росгвардии назвали в честь Героя России

Военно-транспортному самолету Ил-76МД авиации Росгвардии присвоили имя Героя России генерала-полковника Игоря Груднова, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Церемония состоялась в Калужской области на аэродроме Ермолино 24 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Приказом директора Росгвардии воздушному судну было присвоено имя Героя России генерал-полковника Игоря Груднова. Руководство ведомства, ветераны, сотрудники и военнослужащие, все мы отдаем дань уважения достойному человеку и мужественному генералу», – сказал замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.

Он добавил, что жизненный путь Груднова стал ярким примером бескорыстного служения Отечеству, потому заслуживает наивысшей оценки.

Игорь Груднов возглавлял Восточный округ ВНГ России с 2016 по октябрь 2018 года, он умер в октябре прошлого года.

За время руководства округом он сформировал работоспособный коллектив профессионалов, болеющих за порученное дело, и вместе с подчиненными обеспечивал общественную безопасность в регионе, подчеркнули в Росгвардии.

Груднов получил звание Героя России в 2000 году за мужество в боях и руководство войсками в борьбе с террористами на Северном Кавказе.