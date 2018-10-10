На 60-м году жизни умер командующий Восточным округом войск Росгвардии герой России генерал-полковник Игорь Груднов.

Груднов скончался в четверг, 11 октября, говорится на сайте Росгвардии.

Коллеги отмечают, что ему удалось собрать вокруг себя команду профессионалов и вместе с ними обеспечить безопасность на Дальнем Востоке.

Особо отмечается его вклад в сокращение масштабов браконьерства в регионе.

В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким генерал-полковника.

Игорь Груднов родился 2 декабря 1958 года в Чистополе.

С 1980 года служил на командных должностях в управлении внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР, с 1989 года – в управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В 1996 году был переведен на Северный Кавказ, где командовал бригадой и был заместителем командира дивизии.

В октябре 1999 года стал начальником штаба, а после – командующим группировкой «Север» в Чечне.

За мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов 29 февраля 2000 года ему было присвоено звание Героя России.

В 2005 году Груднова назначили первым замкомандующего войсками Сибирского округа, в 2011 году – первым замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск.

13 октября 2016 года он стал командующим восточным округом войск национальной гвардии.