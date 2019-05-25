На двух участников вечеринки в школе Владивостока составили протоколы

На двоих участников скандальной костюмированной вечеринки в школе Владивостока составлены административные протоколы, об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

«Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17–летних учеников 11 класса. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»)», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

В УМВД отметили, что форму сотрудников правоохранительных органов школьники приобрели в магазине спецодежды специально для этой вечеринки.

«В отношении руководства, преподавательского состава и остальных школьников, участвовавших в данном мероприятии, проверка продолжается», – заключили в ведомстве.

В пятницу директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь, различные ведомства начали проверки.

Один из старшеклассников рассказал подробности костюмированной вечеринки.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем виноваты выпускники, запечатленные на скандальном видео.