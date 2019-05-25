Соловьев показал екатеринбургских «бесов»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал итоги встречи с уральским общественным деятелем Антоном Дербеневым, по словам Соловьева, разговор прошел в спокойной обстановке.

«Поговорили интеллигентно, рукоприкладства не было», – пояснил Соловьев, передает Ura.ru.

Он отметил, что во время беседы обе стороны культурно высказали свои позиции. «Я показал тех, кого считаю бесами, указал их на фото и видео», – добавил телеведущий.

Дербенев отметил, что беседа с Соловьевым была насыщенной.

«То, что мы обсудили, требует времени для осмысления», – сказал общественник. Раскрыть подробности беседы он пообещал позднее.

Напомним, Соловьев назвал противников храма в Екатеринбурге «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов». В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» телеведущему за оскорбления.

После слов Соловьева журналист Кирилл Гурьев опубликовал на своей странице в «Яндекс.Дзен» открытое письмо, в котором вызвал телеведущего на дуэль.

Соловьев от дуэли отказался, назвав это провокацией. Также он прокомментировал газете ВЗГЛЯД свою позицию по ситуации со строительством храма в Екатеринбурге.

В середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.