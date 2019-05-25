Землетрясение произошло во время проката Загитовой и Медведевой в Японии

В Токио во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice – 2019, в котором принимали участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.

Об инциденте рассказал в Instagram агент фигуристов Ари Закарян.

На видео закадровый голос сообщает, что в Токио только что было землетрясение.

«Это просто я откаталась!», – пошутила об этом Евгения Медведева.

Сила толчков составила примерно 5,1 балла. Шоу было временно приостановлено, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что недалеко от Токио проснулся древний вулкан.

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