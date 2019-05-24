Конгресс Международной федерации хоккея утвердил ЧМ-2023 в Петербурге

По решению Конгресса международной федерации хоккея (IIHF) чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге.

Конгресс утвердил Петербург в качестве столицы ЧМ-2023 в ходе ежегодного конгресса IIHF в Братиславе, преедает РИА «Новости».

Решение о проведении ЧМ-2023 было принято еще в сентябре 2018 года.

Президент Владимир Путин поручил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову провести предстоящий молодежный чемпионат мира (ЧМ) по хоккею-2023 на высоком уровне.