Следователь СК найден мертвым под Пермью

В Пермском крае обнаружили тело следователя регионального управления Следственного комитета, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

«В Лысьве обнаружено тело сотрудника СУ СКР по Пермскому краю. По данному факту проводится проверка, устанавливается все обстоятельства произошедшего», – приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы.

По данным региональных СМИ, мужчина мог покончить жизнь самоубийством.

Отмечается, что тело сотрудника СК нашли в подъезде его собственного дома.