На Украине зарегистрировали обвинение Порошенко в отмывании денег

Заявление с обвинениями экс-президента Украины Петра Порошенко в отмывании денег и неуплате налогов было зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР), сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации.

«Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки», – сообщил Портнов соцсетях, передает ТАСС.

По словам юриста, сейчас ожидается подача ходатайства в суд об аресте принадлежащего Порошенко имущества в течение нескольких недель.

Он добавил, что ожидает от ГБР подачи ходатайства в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества в течение нескольких недель.

Портнов отметил, что Порошенко обвиняется в отмывании денег и неуплате налогов на киевском судостроительном предприятии «Кузня на Рыбальском».

Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов с помощью офшоров, экс-президент заключил «несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», утверждает юрист.

В понедельник в Государственном бюро расследований Украины сообщили о возбуждении дела о возможной государственной измене со стороны Порошенко.

В среду специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила о возбуждении нового уголовного дела против Порошенко.