Названо число погибших за год сотрудников МВД

В 2018 году погибли свыше 400 сотрудников МВД, сообщил замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

«В случае гибели сотрудника МВД сумма выплаты составляет 3 млн 843 тыс. рублей. В 2018 году был выплачен 1 млрд 568 млн рублей», – цитирует РИА «Новости» Зубова.

Отмечается, что согласно этим данным, количество погибших полицейских в прошлом году составило 408 человек.

По словам замминистра, единовременные пособия при получении увечья составляют 2 млн 562 тыс. рублей.

«Всего в 2018 году был выплачен 1 млрд 314,4 млн рублей», – отметил он. Соответственно, число получивших увечья полицейских за указанный период превышает 510 человек.

Ранее замглавы МВД Аркадий Гостев заявил, что уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012–2017 годах.