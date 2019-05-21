В ГИБДД рассказали о претензиях к форме

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что сотрудники ДПС могут получить новую форму, так как к имеющейся есть претензии.

«К нынешней форме есть претензии, в первую очередь с точки зрения материала. Летом в ней жарко, зимой – холодно», – пояснил глава ведомства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что для сотрудников созданы два вида экспериментальной формы, которые проходят испытания.

Между тем заместитель главы МВД Аркадий Гостев сообщил, что уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012–2017 годах.

Ведомство регулярно сталкивается с нехваткой денег в рамках госпрограммы по борьбе с преступностью, действующей с 2013 года.

«В частности, размеры денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел оставались неизменными с 2012-го по 2017 год, практически шесть лет», – констатировал замминистра.

По словам Гостева, из-за инфляции в этот период покупательская способность и уровень жизни сотрудников снизились.

Он добавил, что впервые с 2012 года денежное содержание полицейских увеличили на 4% в 2018 году, следующая индексация планируется на октябрь 2019 года.

Гостев также отметил, что ведомство попросило выделить из бюджета 178 млрд рублей для выплат надбавок сотрудникам, выполняющим служебные задачи в особых условиях, передает ТАСС.